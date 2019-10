Contro un muro dopo un tamponamento: bimba, mamma e nonna all'ospedale

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 13 a Monsano, in via Ancona, poco prima dell’ex Sadam. Nonna, madre e figlia sono finite all’ospedale in condizioni di media gravità. Illeso il conducente del van che ha tamponato l’auto su cui le tre viaggiavano.

I due veicoli sono finiti fuori strada. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il furgoncino ha tamponato la Toyota Yaris, facendo finire contro un muro di cemento al lato della carreggiata: nell’auto si trovavano una 60enne, la figlia di 40 anni e la nipotina di due.

Sono stati attimi di grande paura, soprattutto per la bambina, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi: soccorse dal 118, sono state accompagnate al pronto soccorso di Jesi in codice giallo. Lievi i disagi al traffico.