Incidente alla Madonnetta, dopo aver sfiorato la strage manda anche un vigile all'ospedale

Dopo ave fatto un frontale contro l’auto dell’ex parlamentare Emanuele Lodolini, essere fuggito per poi schiantarsi poco dopo contro l’auto di una famiglia, ferendo gravemente una donna, ha anche picchiato un vigile urbano. Si è anche reso protagonista di una violenza fatta di calci e pugni nei confronti di un agente della municipale che voleva fermare lui: l’operaio 29enne di Falconara che ieri ha provocato 2 incidenti stradali in via della Madonnetta ad Ancona.

L’uomo, ubriaco al punto da superare di gran lungo il limite consentito dalla legge (0,5), dopo il secondo incidente, ha tentato di fuggire a piedi ed è stato inizialmente bloccato da un vigile del fuoco e poi dai primi vigili urbani arrivati sul posto. Proprio uno di loro, nel tentativo di contenere il pirata della strada, è finito al Pronto Soccorso con contusioni al volto e ne avrà per 8 giorni. Anche per questo, forse è destinata ad allungarsi la lista di reati contestati al falconarese dalla Procura di Ancona.