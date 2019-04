La donna operata d'urgenza, l'operaio era ubriaco: arrestato e piantonato in ospedale

Era completamente ubriaco l’operaio 29enne di Falconara che ieri ha provocato 2 incidenti stradali nell’arco di pochi minuti lungo via della Madonnetta ad Ancona, coinvolgendo anche l'ex parlamentare Emanuele Lodolini. Ma a finire in ospedale, oltre al pirata della strada, una famiglia composta da padre, figlia e la compagna del papà. Quest’ultima, una 32enne di Bolzano, è ancora ricoverata all’ospedale regionale di Torrette con una prognosi di 60 giorni. E’ stata operata d’urgenza per aver riportato un grave trauma facciale.

Il falconarese, dopo essere fuggito dal luogo del primo scontro e averne provocato un altro, ha tentato di fuggire a piedi e solo la prontezza di un vigile del fuoco ha impedito al pirata della strada di andarsene. Poi, sotto i fumi dell’alcol, ha resistito ai soccorritori arrivati sul posto e ai vigili urbani che hanno faticato tantissimo per bloccare un uomo furioso e incontenibile. Uno di loro è stato anche picchiato. Ha dato in escandescenze per ore, anche in ospedale, dove ci sono volute le manette e la presenza di più agenti per tenerlo fermo. Ora l’uomo si trova nel reparto di Medicina Generale, sedato e piantonato dagli agenti della Polizia Municipale.

Intanto, visto che il suo tasso alcolemico è risultato di gran lunga oltre il limite consentito dalla legge (0,5), gli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Municipale, guidati dal maggiore Marco Ivano Caglioti, hanno arrestato il 29enne per fuga da incidente stradale, resistenza a pubblico ufficiale e, considerando che la prognosi di una delle vittime supera i 40 giorni, anche lesioni stradali con le aggravanti della guida in stato di ebrezza e dei feriti plurimi. Reati pesanti contestati dalla Procura di Ancona e di cui ora l'indagato dovrà rispondere di fronte ad un giudice.

Seppur nessuna irregolarità è stata riscontrata all’assicurazione e alla revisione del Fiat Fiorito condotto dall’operaio, gli inquirenti hanno anche provveduto ad inoltrare alla Prefettura la richiesta di sospensione cautelare della patente. Per i tempi si dovrà attendere una decisione del Prefetto. Come si dovrà stabilire un’altra cosa: se l’uomo fosse anche sotto effetto di sostanze stupefacenti. Gli esami tossicologici saranno effettuati nelle prossime ore in attesa di un riscontro certo.