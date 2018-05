Incidente, si schianta con un furgone ed entra a tutta velocità in un parco pubblico: è grave

Si schianta con un furgone, abbatte 15 metri di recinzione e finisce la sua corsa all'interno del parco pubblico di via Manzoni. Incidente oggi pomeriggio a Loreto, dove una donna è rimasta incastrata tra le lamiere dopo aver perso il controllo della sua Fiat Panda. La conducente si è prima scontrata con il mezzo pesante, poi ormai senza possibilità di manovra è finita tra i prati del parco pubblico, rischiando di investire i presenti. Sul posto è atterrata l'eliambulanza con i vigili del fuoco che l'hanno estrata dalle lamiere e consegnata ai medici per il trasporto in ospedale. Illeso invece l'autista del furgone.