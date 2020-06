Finisce in una scarpata dopo il frontale, ragazza miracolata: famigliola all'ospedale

LORETO - E’ uscita di strada ed è precipitata per diversi metri in una scarpata. La ragazza, miracolata, ora è ricoverata all’ospedale regionale dov’è arrivata in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto attorno alle 18 sulla Ss 77 Valdichienti, al confine tra Loreto e Recanati, in contrada San Francesco, di fronte allo stabilimento della Rainbow. Il bilancio è di 4 feriti, tutti portati a Torrette: la ragazza finita fuori strada con la sua Alfa Romeo Mito e una famigliola - padre, madre e bimba piccola, feriti lievemente - che viaggiava su una Rénault Clio.

Per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia stradale di Macerata, le due auto si sono scontrate frontalmente in curva e la Mito, fuori controllo, è precipitata nella scarpata, ribaltandosi più volte. La ragazza alla guida, sotto choc, era dolorante ma cosciente quando sono arrivati i soccorritori del 118: l’ambulanza infermieristica di Loreto l’ha portata a Torrette con un codice rosso per dinamica. Sul posto, i vigili del fuoco di Osimo e Macerata.

