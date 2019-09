Sbanda e finisce contro un palo di cemento nella scarpata: due i feriti

Incidente stradale ieri pomeriggio alle 18,30 nei pressi di Loreto sulla Provinciale 77. Per cause ancora da chiarire una Fiat 600 con due persone a bordo è finita fuori strada finendo nella scarpata contro un palo di cemento. All'arrivo dei vigili del fuoco le due persone leggermente ferite erano già state affidate al personale del 118 che le ha poi trasportate in ospedale. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e prestato assistenza durante il recupero dell’automezzo.