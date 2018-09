Schianto al casello, quattro gli automobilisti feriti: due bambini sono gravi

Grave incidente intorno a mezzogiorno di oggi lungo l'autostrada A14, all'altezza del casello di Loreto. Per cause ancora in fase di accertamento quattro persone sono rimaste ferite a seguito dello schianto. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco che hanno trasportato i coinvolti in ospedale. Tra questi anche due bambini portati in codice rosso e in gravi condizioni che ora si trovano al Salesi. Gli altri due invece sono ricoverati al nosocomio di Torrette. Sul luogo si è subito formata una lunga coda e ci sono stati disagi per tutta la durata dell'intervento.