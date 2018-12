Frontale all'altezza di Villa Serena, auto distrutte e feriti gravi

Grave incidente ieri pomeriggio a Jesi, in via Roma, a poche centinaia di metri dalla clinica privata Villa Serena. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente tra di loro. Si tratta di una Renault Clio, con a bordo un uomo di 51 anni, di Jesi, ed una Opel Corsa, condotta da un 58enne di Castelbellino che era in compagnia di un 53enne di Chiaravalle.

I vigili del fuoco sono intervenuti ed hanno estratto i feriti dagli abitacoli. Dopo le cure sul posto sono stati tutti portati all'ospedale regionale di Torrette e due di loro sono in gravi condizioni. La via è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento.