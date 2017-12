Incidente, schianto tra due auto: nella carambola investito un pedone

Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina a Jesi lungo il Viale della Vittoria. Intorno alle 9 due auto si sono scontrate tra di loro, all'incrocio con via Dante Alighieri. Per cause ancora da chiarire una Seat gialla si è schiantata con un furgone Citroen bianco. Nell'urto la macchina è schizzata verso il marciapiede ed ha travolto una donna di 52 anni che stava passeggiando.

Per fortuna la signora è rimasta cosciente ed è stata soccorsa dai medici del 118 e dalla Croce Verde di Jesi. La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Carlo Urbani" insieme alla conducente della Seat. Nessuna per fortuna è in gravi condizioni. Illeso invece l'uomo che guidava il furgone.