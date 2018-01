Incidente, sbanda e si schianta contro un muro di cinta: donna estratta dalle lamiere

Nella prima mattinata di ieri, alle 9 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi di in via XX luglio in prossimità della rotatoria per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento una Fiat Punto condotta da una donna, ha perso il controllo terminando la sua corsa contro il muretto di recinzione al lato della sede stradale rimanendo incastrata al suo interno.

I vigili del fuoco hanno liberato la conducente. Ricevute le prime cure sul posto è stata trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.