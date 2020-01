Schianto contro le auto in sosta, poi si ribalta: paura per l'automobilista

JESI - Prima perde il controllo del mezzo, poi si schianta contro due auto parcheggiate ed infine si ribalta su un fianco. Incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì in via XX Luglio. Sul posto gli operatori della Croce Rossa che hanno soccorso l'automobilista e lo hanno trasportato al pronto soccorso di Jesi. Intevenuti anche i vigili del fuoco per il recupero del mezzo ed i carabinieri per tutti i rilievi del caso.