Incidente alla rotatoria, scooterista travolto: ferito in volo verso Torrette

JESI - Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, lungo via Schweitzer, all'altezza della rotatoria di via Martin Luther King. Per cause ancora in fase di accertamento una Ford Focus ha investito uno scooterista, facendogli battere la testa a terra dopo essere stato sbalzato per alcuni metri.

Sul posto l'automedica del 118 le Croce Verde di Jesi con gli operatori che lo hanno soccorso e trasportato verso l'eliambulanza, che è atterrata alla piazzola della Croce Rossa. Icaro lo ha poi portato all'ospedale regionale di Torrette dove per fortuna non si trova in pericolo di vita. Intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia stradale.