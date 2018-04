Incidente, prende la rotatoria a tutta velocità e si schianta: due feriti

JESI - Era da poco uscito dalla superstrada e si stava immettendo nella rotatoria di Ponte Pio, alle porte della città, tra via Roma e la strada Provinciale 9. Un attimo di distrazione o forse l'eccessiva velocità lo hanno però fatto uscire di strada, con la sua Peugeot 206 rossa che ha invaso la corsia opposta, ha centrato una Citroen C3 grigia che stava uscendo dalla città in direzione Moie e poi si è ribaltata poco distante da un albero.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Jesi, la Croce Verde ed i vigili del fuoco. I due automobilisti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti anche se le loro condizioni per fortuna non sono preoccupanti. La precisa dinamica è ora al vaglio dei militari che hanno bloccato l'intera area per ricostruire l'incidente.

