Taglia la curva, sfiora il frontale e si schianta contro le auto in sosta: feriti 5 giovani

JESI - Pauroso incidente questa sera lungo via Roma, a Jesi, a poche centinaia di metri dall'Arco Clementino. Lo schianto, avvenuto intorno le 23, ha coinvolto ben 5 veicoli ed altrettanti giovani sono rimasti feriti. Sul posto i Carabinieri, le ambulanze di Croce Rossa e Croce Verde, i vigili del fuoco e la Polizia.

La dinamica

A scatenare la carambola è stata un'Audi A3, con a bordo 5 ragazzi. Il mezzo proveniva dal Centro Commerciale "La Fornace" e salendo verso il centro storico ha completamente tagliato la curva ed ha centrato in pieno una Wolkswagen Caddy, che proveniva dal senso opposto. Un impatto laterale quello tra i due mezzi, con l'Audi che è schizzata prima contro una Fiat 500L e poi, roteando più volte su se stessa, contro una Renault Twingo ed un furgone parcheggiati poco distanti. Uno schianto impressionante, avvenuto davanti l'entrata di un Kebab che in quel momento era aperto e stava servendo alcuni clienti. Cinque in totale i giovani feriti, con tre di loro che sono stati trasportati in ospedale con due codici gialli ed uno verde. Per fortuna nessun automobilista ha riportato gravi conseguenze mentre la viabilità ha subito forti disagi, visto anche il grande afflusso per il Palio di San Floriano.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO