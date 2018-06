Sbanda e si schianta nel fosso, paura per un automobilista

JESI - Forse un colpo di sonno o forse un momento di distrazione. Sarebbero queste le cause dell'incidente stradale avvenuto questa notte, poco dopo le 1:30, lungo via Roma, circa 250 metri dopo la rotatoria che porta all'uscita di Jesi Ovest. Un automobilista sulla quarantina, di Pantiere, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo della sua Fiat Multipla e si è schiantato contro il fosso adiacente alla carreggiata.

Ad allertare i soccorsi un altro automobilista che ha anche prestato il primo soccorso all'uomo. Per fortuna il conducente non ha subito particolari conseguenze ed è riuscito poco dopo ad uscire dall'auto. Sul posto l'automedica del 118, l'ambulanza della Croce Rossa di Jesi ed i vigili del fuoco che hanno subito iniziato le operazioni per estrarre la Multipla dal fosso. Visto l'orario non c'è stato nessun disagio alla circolazione.