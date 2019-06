Si schianta contro un furgone, poi scivola per metri: centauro in ospedale

Stava viaggiando a bordo della sua Yamaha quando improvvisamente si è scontrato con un furgone che stava viaggiando nella stessa direzione. Paura questa mattina a Jesi in via Fontedamo, dove un motociclista di 37 anni, residente ad Osimo, è stato sbalzato a terra ed è scivolato per alcuni metri sull'asfalto fino ad invadere l'altra carreggiata.

Sul posto è atterrata l'eliambulanza con il medici che lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Il giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del furgone. Intervenuta anche la Polstrada, i Carabinieri ed i vigili del fuoco.