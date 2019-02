Schianto tra due auto, soccorsi i due conducenti: disagi alla viabilità

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle 13,30 circa, a Jesi in via Don Minzoni per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate tra di loro. I vigili del fuoco hanno soccorso i conducenti che successivamente sono stati trasportati al pronto soccorso dal personale del 118. La viabilità ha subito dei rallentamenti.