In sella alla moto si schianta contro un'auto, paura per un giovane centauro

A distanza di poche ore dallo schianto in via Piandelmedico, altro incidente nel pomeriggio di ieri in via del Prato, davanti le vetrine del negozio di abbigliamento Bianchelli. Per cause ancora in fase di accertamento una moto si è schiantata contro un'Audi A4. Ad avere la peggio il centauro, un 35enne sudamericano, residente in città da tempo. Alla guida del mezzo invece un 46enne tunisino.

Il 35enne è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Il giovane per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.