Sbanda e finisce fuori strada, giovane soccorso in eliambulanza

JESI - Stava viaggiando a bordo della sua Fiat Punto quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del suo veicolo ed è finito fuori strada. Incidente stradale oggi pomeriggio a Jesi al bivio tra via Cannuccia e via Minonna. A rimanere ferito un ragazzo di 20 anni che è rimasto incastrato tra le lamiere.

Alcuni automobilisti hanno visto l'auto nel campo ed hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre il giovane e lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Il 20enne è stato poi trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche la Polizia che ha regolato il traffico durante le operazioni.