Schianto nella notte, l'auto si ribalta diverse volte e rimane su un fianco

Incidente stradale ieri sera, alle 23,30 circa, a Jesi lungo la SS76 al km 47+700 direzione est per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un automobilista ha perso il controllo della sua autovettura capottando diverse volte. Intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale del 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale, con i pompieri che successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo. Il traffico ha subito rallentamento in quanto la corsia era parzialmente occupata dalla vettura rimasta su una fiancata.