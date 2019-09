Doppio incidente in città, scontro tra due auto e ciclista a terra: ci sono dei feriti

E' stato un sabato sera movimentato per gli operatori del 118 che sono dovuti intervenire in due incidenti avvenuti tra le 20.15 e le 21.45. Il primo incidente si è verificato a Jesi, tra via Fontedamo e via dell'Industria, dove un 68enne di Staffolo ha avuto la peggio dopo che la sua Fiat Uno si è scontrata con una Ford Fiesta guidata da un 27enne anconetano. Sul posto ambulanza, polizia stradale e vigili del fuoco. Per il 68enne è stato necessario il trasporto in ospedale.

Il secondo incidente invece è avvenuto circa un'ora e mezzo dopo, all'altezza della Vibroedil a Scorcelletti. Un uomo in sella alla propria bicicletta, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un furgone che proveniva dalla corsia opposta ed è caduto a terra. Sul posto la Croce Rossa di Jesi, i carabinieri e l'automedica del 118. La caduta ha provocato al ciclista delle lesioni in viso e negli arti ma per fortuna è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Anche per lui è stato necessario il trasporto in ospedale.