Incidente a Piandelmedico, coinvolti due mezzi: dentro un'auto ci sono 4 bambini

Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri a Jesi, in zona Piandelmedico. Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto a pochi passi all'azienda TreValli. A bordo di uno dei due mezzi viaggiavano 4 bambini che per fortuna non sono rimasti feriti. Il bilancio parla di un solo ferito che è stato trasportato dall'ambulanza in ospedale con un codice di bassa gravità. Sul posto vigili del fuoco, automedica, Croce Rossa di Castelplanio, Croce Gialla di Chiaravalle e la polizia per i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento.