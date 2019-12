Auto scontro scooter, giovane viene centrato in pieno e finisce sull'asfalto

JESI - Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno le 17, in via XXIV Maggio all'altezza dell'Ottica Ceccarelli. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto ha centrato in pieno uno scooter condotto da un 24enne straniero. Il giovane è rovinato sull'asfalto ma per fortuna non ha subito particolari ferite. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Jesi che lo ha trasportato in codice verde all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Per lui solo tanto spavento ma nessuna grave conseguenza. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.