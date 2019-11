Travolto da un'auto sulla provinciale, ragazzo muore sul colpo

JESI - Un ragazzo è deceduto questa mattina, intorno le 5.30, dopo essere stato travolto da un'auto lungo la Strada provinciale 76, in direzione Chiaravalle. Non si conoscono ancora le generalità della giovane vittima. E' certo però che il veicolo lo ha centrato in pieno e non gli ha lasciato scampo. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi, l'automedica ed i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO