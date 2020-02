Fa guidare l'auto alla ragazza minorenne, lei va a sbattere e poi fugge

JESI - Fa guidare l’auto alla fidanzata senza patente che provoca un incidente e prosegue dritta senza fermarsi. Una doppia sciocchezza che costerà caro ai due giovani jesini protagonisti dell’azzardo.

Tutto è accaduto in prossimità di Viale Martin Luther King dove la minorenne, alla guida dell’auto, ha urtato un altro veicolo in sosta e, anziché fermarsi, ha preferito allontanarsi facendo finta di nulla. Dal modello dell’auto e dalla targa parziale segnalati dal proprietario del veicolo urtato, gli agenti della Polizia locale sono riusciti a risalire alla vettura protagonista di incidente e fuga. È emersa così l’incredibile verità che ha portato ad emettere nei confronti della giovane sanzioni per guida senza patente (5.110 euro) e fuga dopo incidente (300 euro), mentre al ragazzo è stata comminata una sanzione d 398 euro per incauto affidamento.