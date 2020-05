Doppio incidente in città, ciclista investito e tamponamento lungo il viale: due i feriti

JESI - Doppio schianto nel pomeriggio di ieri lungo le vie della città leoncella. I primi soccorsi sono scattati in via XXIV Maggio quando da poco erano passate le 14. Gli operatori del 118 hanno assistito un ciclista di 48 anni, jesino, urtato alla rotatoria di via Trieste da una Hyundai condotta da un 34enne di Montemarciano. Per il ciclista è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti ma non è in pericolo di vita.

Il secondo incidente invece è avvenuto alle 16 lungo il viale della Vittoria, all'altezza dell'incrocio con via Alighieri. Nello schianto coinvolte due auto, una Audi A1 con alla guida un 27enne di Monsano ed una Mini Cooper condotta da una 67enne di Jesi. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. La giovane è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale: anche lei per fortuna non è grave.