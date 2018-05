Incidente al distributore di carburante, un'auto ribaltata ed una contro un palo

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 14.45, lungo via Piandelmedico a Jesi, dove due auto si sono scontrate tra di loro all'altezza del distributore di benzina. Ancora da chiarire le cause dello schianto, con i due veicoli che sono rimbalzati prima sul marciapiede, poi sono finiti uno contro un palo e l'altro ribaltato all'interno del distributore, a pochi metri dalla colonnina self.

Sul posto intervenuti un'ambulanza ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e prestato il primo soccorso ai due conducenti, rimasti miracolosamente illesi. Leggeri anche i disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.