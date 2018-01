Incidente stradale, auto esce dal parcheggio ed investe un ciclista

Incidente stradale questa mattina lungo viale della Vittoria. Un ciclista di 17 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in direzione viale del Lavoro. A travolgerlo una Volkswagen Golf che in quel momento stava uscendo da un parcheggio, condotta da un uomo di 68 anni.

Il giovane è stato sbalzato a terra e si è procurato ferite al gomito ed alle gambe. Gli operatori della Croce Verde lo hanno trasportato in ospedale ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche la Polizia Municipale.