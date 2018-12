Il furgone si ferma, esce per mettere il triangolo e viene travolto: morto un automobilista

Un morto e due feriti, di cui uno grave. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina lungo la superstrada 76, all'altezza dell'uscita di Jesi Centro, in direzione Fabriano. Le notizie sono ancora frammentarie e non si conosce la precisa dinamica di quanto accaduto. Da una prima ricostruzione è emerso che due automobilisti si sono fermati perchè il loro furgone è andato in panne. Dopo essere scesi per mettere il triangolo è sopraggiunto un tir dell'azienda Bartolini li ha tamponati. Uno dei due, di circa 50 anni, è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza, ma dopo essere stato operato d'urgenza è morto. In gravi condizioni invece l'autista del Tir. Sotto choc ma per fortuna in buone condizioni il collega dell'automobilista morto. Nel tamponamento coinvolto anche un terzo veicolo. Sul posto la Polizia Municipale, la Croce Verde di Jesi ed i Carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.