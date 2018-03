Incidente, si ribalta davanti ad un bar: paura per una ragazza

JESI - Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza ieri mattina in via Roma, poco prima dello storico bar "Parò". Una ragazza di 25 anni si è ribaltata mentre era alla guida della sua Fiat Panda. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, forse provocato dall'asfalto bagnato. Sul posto è intervenuta l'ambulanza, i vigili del fuoco e la Polizia. La giovane è stata estratta dalle lamiere e trasportata per accertamenti in ospedale. Le sue condizioni per fortuna non sono preoccupanti. Lievi i disagi alla viabilità con il traffico che ha avuto alcuni rallentamenti per circa un'ora.