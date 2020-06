Travolto da un suv fuori controllo, è in coma: rintracciato il pirata ubriaco

MAIOLATI - E’ in coma il 51enne di Maiolati falciato da un fuoristrada pirata venerdì sera. Le sue condizioni, parse subito critiche all’arrivo al Pronto soccorso di Torrette per lesioni e traumi su tutto il corpo, sono purtroppo peggiorate con il passare dei giorni. Intanto, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e denunciare il pirata: è un residente di Monte Roberto che, dopo aver travolto il 51enne davanti casa con un suv di colore bianco, non si è fermato e ha continuato la sua corsa. Era peraltro ubriaco: è infatti risultato positivo all’alcoltest. Le indagini sono in corso. Per risalire al pirata della strada sono state fondamentali le testimonianze di due persone presenti sul luogo del drammatico incidente. Il 51enne, molto conosciuto in paese, si trovava davanti alla sua abitazione a chiacchierare con la cugina quando all’improvviso si è visto travolgere dal suv impazzito e non ha potuto fare nulla per evitarlo.

