Travolto da un'auto e sbalzato a terra: paura per un 55enne

ANCONA - Investimento questa mattina in via Marconi, nei pressi del bypass che conduce alla zona industriale del porto. Ad essere travolto e sbalzato sull'asfalto un uomo di 55 anni, investito da un'auto che lo avrebbe visto all'ultimo non riuscendo ad evitarlo. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi e sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Per fortuna invece il 55enne si è procurato solo qualche escoriazione ed è stato trasportato con un codice verde all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche la polizia municipale per tutti i rilievi del caso.