Centrato da un'auto in sella alla sua bici, arriva l'eliambulanza: ciclista in gravi condizioni

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette il ciclista che questa mattina, attorno alle 8,30, è stato investito da un’auto in via di Jesi, nel tratto della strada provinciale 3 della Valmusone tra Casenuove e Osimo, nei pressi del Consorzio in zona Cucchiarello.

Il 65enne, residente a Castelfidardo, è stato centrato da un’auto e non ha potuto evitare l’impatto. Il ciclista è volato dalla bicicletta ed è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando diversi traumi e sospette lesioni interne. Per questo dalla base dell’ospedale regionale si è alzata subito in volo l’eliambulanza, atterrata nei pressi dell’incidente, dove è sopraggiunto anche un equipaggio del 118 di Osimo. A chiamare i soccorsi è stata proprio la persona alla guida dell’auto che ha urtato la bicicletta ed è stata ascoltata dai carabinieri, intervenuti per i rilievi.

Il 65enne è stato trasferito d’urgenza, in volo, a Torrette in codice rosso: per fortuna è rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.