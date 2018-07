Attraversa la strada, investito da un'auto: grave in ospedale

Stava attraversando la strada quando è stato investito da un'auto. È grave in ospedale un senigalliese di 19 anni, portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice rosso con l'eliambulanza che si è alzata in volo per accelerare i soccorsi. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 10, in via Galilei all'altezza del sottopasso del Ciarnin.

Sul posto oltre alla Automedica di Senigallia, anche due pattuglie della polizia stradale di Senigallia che stanno cercando di ricostruire la dinamica che, al momento, non sembra chiara.