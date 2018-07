Attraversa la strada e viene falciato da un’auto: anziano gravissimo

Attraversa corso Carlo Alberto fuori dalle strisce pedonali e viene falciato da un'auto guidata da un anziano. L’investimento ha avuto luogo questa mattina (martedì) all’altezza del civico 92b, in prossimità di piazza Ugo Bassi. L’investito è stato trasportato in ospedale in codice di massima gravità.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della polizia stradale il pedone, un uomo di 70 anni, ha iniziato l’attraversamento della corsia che conduce in zona stazione fuori dalle strisce pedonali. In quel momento una Fiat Panda condotta da un anziano lo ha centrato in pieno. La gravità della situazione è stata subito evidente per i medici del 118 e i volontari della Croce Gialla arrivati sul posto. Il pedone è stato portato a Torrette in codice rosso e in condizoni critiche.

Sul luogo dell’investimento è arrivata anche una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti hanno effettuato i rilevamenti sul punto d’impatto e visionato i danni sulla Panda: lo specchietto retrovisore staccato sul lato guida e il parabrezza crinato nella parte superiore sinistra. Dettagli che saranno utili per ricostruire con esattezza quanto accaduto.