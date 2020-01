Paura sul corso, auto investe coniugi

Auto investe coppia di coniugi. Paura oggi pomeriggio in pieno centro a Jesi, lungo corso Matteotti, dove, intorno alle 17, una macchina ha centrato moglie e marito.

Immediato l’intervento degli operatori del 118 con 2 ambulanze della Croce Verde di Jesi e Verde di Cupramontana. Quest’ultima ha trasportato i coniugi all’ospedale: lui in codice giallo e lei in codice verde. Sul posto anche a la polizia municipale per effettuare i rilevi e ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.