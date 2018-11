Investita mentre attraversa sulle strisce, donna in ospedale

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da un'automobile. L'incidente è avvenuto attorno alle 9.15 in via Bottego all'altezza dell’incrocio con via Oberdan. L'investita, una 30enne originaria del Bangladesh residente poco distante è finita a terra.

L'auto, una Ford Focus condotta da un fanese di 36 anni, che viaggiava con la compagna di 34 viaggiava a bassa velocità e l’urto, fortunatamente, non è stato particolarmente violento. Ad ogni modo l'investita è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia municipale di Falconara.