Investimento lungo il viale, donna travolta da un'auto

Una donna di 85 anni è stata investita questa mattina, intorno a mezzogiorno, all'incrocio tra Viale della Vittoria e via Orsi. A travolgerla una vettura con a bordo un anziano. L'85enne stava attraversando la strada, quando per cause ancora da chiarire, è stata centrata in pieno e sbalzata sull'asfalto. Sul posto oltre alla Polizia Municipale, anche gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. I soccorritori l'hanno caricata sull'ambulanza per poi trasportarla in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Per lei un serio politrauma.