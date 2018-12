Attraversa e viene investita, paura di un famigliare che la stava chiamando al telefono

Stava attraversando la strada con il telefonino in mano quando è stata investita da un’auto. Paura attorno alle 17.45 in via Matteotti per una ragazzina di 15 anni buttata a terra da una Fiat Punto con al volante un’anziana. Uno spavento per lei ma anche per il famigliare con il quale stava parlando per telefono che ha assistito in diretta all’audio dell’incidente.

Sul posto, proprio sotto la Pineta, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La ragazza è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.