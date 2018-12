Scende dall'auto e viene investita: grave in ospedale

Era appena scesa dalla sua auto parcheggiata quando è stata travolta da un altro mezzo in transito. Paura oggi pomeriggio a Chiaravalle per una ragazza di 18 anni. La giovane, pochi minuti prima, aveva fermato l'auto in via Gramsci. In quel momento sulla stessa strada è passata una Citroen C3 con al volante un 47enne che l'ha investita.

Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Chiaravalle e una pattuglia della Polizia Stradale di Senigallia. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente non sarebbe grave.