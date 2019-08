Bici travolta da un'auto, resta grave la 14enne investita: è in coma farmacologico

Restano purtroppo molto gravi le condizioni della ragazzina di 14 anni investita ieri pomeriggio a Monte San Vito mentre era in sella alla sua bicicletta. La giovane si trova ricoverata in rianimazione all’ospedale di Torrette, in prognosi riservata, ed è in coma farmacologico a seguito del trauma cranico e delle fratture gli arti inferiori riportate nell’impatto con una Fiat Stilo, condotta da una donna di 50 anni.

L’auto percorreva la strada provinciale 20 in direzione Montemarciano quando all’improvviso, per cause in corso d’accertamento da parte della Polstrada di Fabriano, è entrata in collisione con la bicicletta, all’incrocio con via Coppo. L’impatto è stato così forte che la 14enne è stata sbalzata a diversi metri di distanza ed è atterrata in un campo, dopo il terribile volo. La prima a chiamare il 118 è stata la conducente dell’auto: sul posto è subito intervenuta la Croce Gialla con l’ambulanza medicalizzata di Falconara e una seconda ambulanza da Chiaravalle. L’adolescente è stata trasportata in codice di massima urgenza al pronto soccorso di Torrette, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture ed è stata sedata. I medici si sono riservati la prognosi.