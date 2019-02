Investito mentre attraversa sulle strisce: ferito un 56enne

Paura nel primo pomeriggio di oggi in pieno centro a Castelferretti dove un uomo è stato investito mentre attraversava la strada. Il fatto è successo attorno alle 15.30 in via Giordano Bruno. L'uomo, un 56enne di Agugliano, stava attraversando sulle strisce pedonali proprio davanti alla chiesa di Sant'Andrea per raggiungere piazza Bissolati quando è stato buttato a terra da una Fiat Multipla.

A bordo dell'auto c'era una donna con due bambini. La velocità era moderata ma nella caduta all'uomo si sono rotti gli occhiali ed è rimasto ferito al volto con le schegge delle lenti. Sul posto la polizia municipale e la Croce Gialla di Falconara. Il 56enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Si sono creati rallentamenti, duranti una 20ina di minuti, per consentire il soccorso e i rilievi da parte della Municipale.