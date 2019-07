Incrocio maledetto, il furgoncino la centra mentre passeggia: ragazza in ospedale

ANCONA - Una ragazza è stata investita questa mattina all'incrocio tra via Conca e via Flaminia, zona purtroppo teatro di numerosi incidenti. Non è ancora chiara la dinamica, che attualmente è al vaglio degli agenti della Polizia municipale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il veicolo, un furgoncino Opel Vivaro, stesse viaggiando da via Conca in direzione Flaminia. Poi l'impatto, violento, con la ragazza che è rovinata a terra. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata al vicino ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Disagi anche alla circolazione.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO