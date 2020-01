Elisa e Sonia uccise fuori dalla discoteca, arrestato il conducente: era ubriaco

Era ubriaco ed è stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio stradale l’automobilista che ha investito e ucciso Sonia Farris ed Elisa Rondina, le due amiche fanesi che hanno perso la vita all’uscita dalla discoteca Megà di Senigallia, nella notte passata. L’uomo è un 47enne di Senigallia: è risultato positivo all’alcoltest con un valore di quasi 4 volte superiore rispetto al limite di legge.

Secondo la ricostruzione elaborata dalla polizia stradale di Ancona, guidata dal comandante Francesco Cipriano, anche il 47enne era da poco uscito dalla discoteca quando, al volante della sua Fiat Grande Punto di colore grigio, su cui viaggiava da solo, ha centrato in pieno le due donne che stavano passeggiando sul ciglio della provinciale Arceviese, attorno alle 5 del mattino, per tornare alla loro macchina dopo aver trascorso la serata nel locale. L’automobilista si è fermato subito e lui stesso ha chiamato i soccorsi, ma in un primo momento non sapeva nemmeno lui cosa fosse successo: al telefono diceva di aver urtato qualcosa, non sapeva bene cosa.

I poliziotti, insieme ai vigili del fuoco che hanno illuminato a giorno la zona molto oscura, hanno avviato le ricerche e in un campo, a distanza di metri, hanno rinvenuto i corpi straziati delle due amiche residenti nel Comune di Colli al Metauro, nel Fanese. I soccorritori del 118 non hanno potuto far nulla: erano ormai decedute quando sono state trovate. Alla luce degli accertamenti clinici, il 47enne senigalliese è stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio stradale.