Falciato sotto casa, è grave: caccia al pirata scappato con un fuoristrada

MAIOLATI SPONTINI - Incidente choc ieri sera a Maiolati. E’ caccia al conducente di un fuoristrada di colore bianco che ha investito un uomo e poi si è dato alla fuga. All’ospedale, in condizioni gravi, è finito un 51enne del posto. E’ stato falciato sotto casa, in via Spontini, dal suv bianco che, dopo il violento urto, non si è fermato e ha proseguito la corsa in direzione Moie. E’ accaduto attorno alle 22. Sul posto il 118 che ha trasportato a Torrette la persona investita in codice rosso. I carabinieri indagano sulla ricostruzione dell’incidente e stanno raccogliendo elementi e testimonianze per risalire al pirata.

