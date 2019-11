Investimento all'incrocio, l'auto la travolge: donna sbalzata sull'asfalto

Si trovava all'incrocio tra via Bartolini e via Guazzatora ad Osimo quando una Kia Venga, condotta da un osimano di 20 anni, l'ha travolta sbalzandola sull'asfalto. Momenti di paura oggi pomeriggio, poco dopo le 18, per una 66enne residente in zona.

Un impatto avvenuto per fortuna a bassa velocità ma che non ha evitato che la donna cadesse a terra, sbattendo la nuca sull'asfalto. Sul posto la Croce Rossa di Osimo e l'automedica del 118. La 66enne è stata soccorsa e trasportata, per fortuna non in gravi condizioni, all'ospedale regionale di Torrette. Leggeri i disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.