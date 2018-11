Investito da un monovolume mentre attraversa la strada, gravissimo in ospedale

È stato centrato in pieno da un monovolume mentre attraversava la strada. Ora un peruviano di 39 anni residente ad Ancona è gravissimo in ospedale. L'incidente è avvenuto attorno alle 21 in corso Carlo Alberto.

Subito sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Rossa di Ancona. L'uomo è gravissimo: ha riportato numerose fratture ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette dove è stato portato subito in sala emergenza.