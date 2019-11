Sbucano cinghiali in strada, incidenti da brividi: danni ingenti e auto distrutte

Cinghiali in strada, schianti da paura ad Agugliano. Nel giro di poche ore, ieri sera, si sono verificati due incidenti per fortuna senza feriti. Ma resta alto l’allarme per l’attraversamento degli ungulati, tornati ad avvicinarsi ai centri abitati.

Il tratto interessato è quello della Provinciale del Vallone che collega Agugliano a Casine di Paterno. Prima un automobilista di 40 anni ha investito in pieno un cinghiale, sbucato all’improvviso dalla vegetazione: ingenti i danni subiti dalla sua auto, mentre l’animale è riuscito a rialzarsi e scappare.

Identica esperienza è stata vissuta in serata da una donna che con la sua Peugeot 206 non è riuscita a frenare in tempo quando ha visto un cinghiale attraversare la strada: violento l’impatto, lei è rimasta illesa, l'animale è morto, mentre l’auto è andata distrutta nella parte anteriore, tant’è che poi non è più riuscita a ripartire e ha dovuto attendere l’arrivo dei carabinieri, al buio.