Investita mentre girava in bicicletta, gravissima una ragazzina di 14 anni

Un’auto l’ha travolta mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. Purtroppo sono molto gravi le condizioni di una ragazzina di 14 anni investita attorno alle 16 a Monte San Vito.

L’incidente è avvenuto attorno alle 16 in via San Vito, nei pressi della Fattoria Petrini. La giovane stava girando in bici quando è stata centrata in piena da un’auto per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale di Fabriano. Subito è stato lanciato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza medicalizzata della Croce Gialla di Falconara e un mezzo della Croce Gialla di Chiaravalle. Le condizioni dell’adolescente sono parse subito critiche, per questo è stato disposto l’immediato trasferimento al pronto soccorso di Torrette, con un codice di massima gravità.