Spunta davanti all'autobus per attraversare, l'auto lo investe: giovane in ospedale

Stava per attraversare la strada passando davanti ad un autobus in sosta alla fermata. Non lo ha visto l’auto che lo ha centrato in pieno, facendolo finire in ospedale. E’ quanto accaduto stamattina intorno alle 8 in via Marconi, agli Archi. Vittima dell’incidete stradale un 23enne senegalese che, all’altezza delle scuole degli Archi, passando davanti all’autobus fermo, ha tentato di attraversare la strada, dagli archi alla parte verso il porto. Proprio in quel momento, dalla stazione direzione centro, è sopraggiunta una macchina condotta da una donna. Se lo è trovato di fronte e lo ha investito.

Immediati i soccorsi sul posto con l’automedica e gli operatori della Croce Rossa di Ancona, che hanno trasportato il giovane in ospedale con una grave frattura della caviglia. Per fortuna il giovane non è in pericolo di vita.